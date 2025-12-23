ISW проаналізував обіцянку РФ не нападати на ЄС і НАТО: гарантії Кремля назвали порожніми

Сергій Рябков / © Associated Press

22 грудня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія нібито готова юридично оформити зобов’язання не здійснювати нападів на держави Європейського Союзу та НАТО у майбутній резолюції про припинення війни проти України.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували обіцянки Кремля.

Експерти та міжнародні спостерігачі звертають увагу на попередній досвід Росії, який ставить під сумнів реальну цінність таких заяв. Зокрема, Будапештський меморандум 1994 року вже містив зобов’язання Росії поважати територіальну цілісність України та вживати заходів у разі агресії проти неї в обмін на відмову Києва від ядерної зброї. Проте ці гарантії були грубо порушені.

Крім того, президент РФ Володимир Путін неодноразово демонстрував готовність змінювати російське законодавство у власних інтересах. Найяскравішим прикладом стала зміна Конституції РФ 2020 року, яка дозволила йому фактично залишатися при владі необмежений термін.

Аналітики зазначають, що така модель поведінки Кремля — порушення міжнародних договорів та маніпуляції внутрішнім законодавством — свідчить про формальний характер нових обіцянок Москви. Це, у свою чергу, підкреслює необхідність реальних і надійних безпекових гарантій для України, здатних запобігти відновленню російської агресії в майбутньому.

На цьому тлі заяви російської сторони розглядаються радше як елемент політичного тиску в межах потенційних переговорів, а не як підтвердження готовності дотримуватися міжнародного права.

Нагадаємо, раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував дані американської розвідки про те, що президент країни-агресорки Володимир Путін прагне повернути під контроль Москви території колишнього СРСР.