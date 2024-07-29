ISW: Путін намагається змінити плани Заходу, шантажуючи "ядеркою"

Путін розуміє, що шантажувати "ядеркою" єдине, що в нього залишилося

Російський диктатор Володимир Путін знову застосовує ядерні загрози, щоб залякати Захід і вплинути на його політику.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

У звіті згадується заява російського президента Володимира Путіна на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі, де він сказав, що якщо США розмістять ракетні системи в Німеччині у 2026 році, час їх польоту до російських об'єктів складе близько 10 хвилин. Путін також пообіцяв вжити "дзеркальних заходів" і вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та й меншої дальності (ДРСМД).

"Путін помилково намагається представити розгортання Росією заборонених Договором про РСМД ракет, ймовірно, як частину його постійних зусиль, спрямованих на використання брязкання ядерними шаблями, щоб підштовхнути Захід до вимушеного стримування", - йдеться у звіті.

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Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін прирівняв поразку в Україні до знищення державності Росії. А це, згідно з доктриною, дозволяє йому застосувати ядерну зброю.

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