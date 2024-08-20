ISW: Путін поїхав до Азербайджану через "напружену ситуацію" на Курщині

Російська делегація у Баку обговорила енергетичні ініціативи та можливості мирного врегулювання між Вірменією та Азербайджаном.

Президент Росії Володимир Путін відвідав Азербайджан 18 серпня, ймовірно, щоб відвернути увагу від українського вторгнення в Курську область і продемонструвати себе як активного дипломата.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін прибув до Баку разом із російською делегацією, до якої увійшов міністр закордонних справ Сергій Лавров, для дводенного візиту з метою зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і обговорення двосторонніх відносин між Росією та Азербайджаном.

За повідомленнями ISW, делегації обговорили енергетичні зв'язки, ініціативи щодо російської мови в Азербайджані та готовність Росії сприяти мирній угоді між Вірменією та Азербайджаном.

Візит викликав особливу увагу з огляду на поточну ситуацію в Курській області та постійні зусилля Кремля применшити значення і наслідки українського вторгнення. Російські державні ЗМІ зосередили увагу на поїздці Путіна до Азербайджана, висвітлюючи навіть незначні деталі, ймовірно, щоб відвернути увагу від напруженої ситуації в Росії, насичуючи інформаційний простір демонстрацією глобальної дипломатичної діяльності Кремля та його удаваних успіхів.

Нагадаємо, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив, що через небажання російського диктатора Володимира Путіна визнати операцію України в Курській області частиною війни з Україною може загостритися протистояння між різними угрупованнями в Кремлі.

Читайте також: