ISW: Російських військових каратимуть за особисті телефони на фронті - це викликало бурхливу реакцію

Це рішення викликало негативну реакцію з боку російських ультранаціоналістів, а також інших депутатів Думи.

Держдума Росії ухвалила поправку, яка дозволить російським командирам карати підлеглих за використання особистих засобів зв’язку та навігації на передовій.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що це викликало негативну реакцію з боку російських ультранаціоналістів, а також інших депутатів Думи.

" Декілька депутатів російської Думи прямо виступили проти законопроєкту та закликали російських чиновників дозволити російським командирам на передовій інформувати військову політику. Російські ультранаціоналістичні милблогери продовжували широко критикувати поправку та висловлювали занепокоєння тим, що російські військові мають намір використовувати покарання за використання персональних пристроїв для вирішення особистих конфліктів і цензури законних скарг від російських військовослужбовців, які часто використовують персональні пристрої для запису та поширення скарг", - зазначили в ISW.

За інформацією аналітиків, російські ультранаціоналісти продовжували нарікати на потенційні наслідки поправки на передовій, де "російські сили покладаються на незахищені пристрої для організації командування та контролю, логістики та бойових дій"

"Залишається незрозумілим, чи зможе російське військове командування запровадити покарання за використання персональних пристроїв в Україні. І російським військовим, ймовірно, буде надзвичайно важко усунути свою залежність від незахищених персональних пристроїв для виконання багатьох передових завдань", - підсумували американські аналітики.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов назвав три найгарячіші напрямки на фронті.

Курську область атакували дрони: вибухи і влучання зняли на відео

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.