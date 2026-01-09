ТСН у соціальних мережах

Італія не відправить війська до України: Мелоні назвала несподівану причину

На думку італійської прем’єрки, присутність в Україні невеликої кількості іноземних військ буде неефективною для протистояння військовій потузі Росії.

Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вважає, що головним інструментом для формування гарантій безпеки для України стане система безпеки, подібна до статті 5 НАТО. Тому відправляти італійських солдатів для посилення української армії зараз недоцільно.

Про це вона заявила на підсумковій пресконференції, передає агентство ANSA.

«Якщо існує система безпеки, натхненна статтею 5 НАТО, це основна форма гарантії безпеки для України», — наголосила Мелоні.

Італійська прем’єрка зазначила, що така система безпеки передбачатиме, що в разі нападу держави-агресорки відбудеться «втручання союзників та тих, хто підписався на ці гарантії безпеки».

«Тоді відправлення солдатів для підсилення української армії може бути… Я не ставлю під сумнів країни, які хочуть це зробити [зараз], але я не вважаю це необхідним з боку Італії», — сказав вона.

При цьому Джорджа Мелоні додала, що присутність в Україні невеликої кількості іноземних військ буде неефективною для протистояння військовій потузі Росії.

«Скільки військ нам слід направити в Україну, щоб бути ефективними з точки зору стримування армії, яка налічує близько півтора мільйона людей?» — задала вона риторичне запитання.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила за відновлення прямої комунікації Європи з Кремлем.

