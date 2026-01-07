Італія оновила умови перебування українських біженців: що треба знати

Українські біженці

Наприкінці 2025 року Італія вирішила продовжити тимчасовий захист для громадян України. Це стосується осіб, які вже мають дозвіл на проживання на підставі гуманітарного статусу. Продовження дозволяє їм зберегти легальне проживання, доступ до роботи та соціальних послуг.

Про це повідомляє Visit Ukraine.

Українці в Італії зможуть поновлювати свої посвідки на проживання під тимчасовим захистом до березня 2027 року. Це рішення відповідає позиції Європейського Союзу.

Дозвіл на проживання (Persso di soggiorno), термін дії якого закінчується 4 березня 2026 року, може бути поновлений відповідно до положень нового указу.

Для цього необхідно записатися до офісу департаменту громадської безпеки МВС (Questura). Запис триватиме від січня 2026 року.

З оформленням документів не слід зволікати, оскільки можливі навантаження в міграційних службах на початку року.

Українці, які продовжать свій тимчасовий захист, матимуть доступ до медицини, освіти для дітей та можливості працювати та отримувати соціальні виплати.

Італія продовжує фінансову підтримку новоприбулих українських біженців. Зокрема, протягом трьох місяців одна людина може отримувати €300 та додатково €150 на кожну неповнолітню дитину.

