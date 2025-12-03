Італія відмовилася від участі у закупівлі зброї для України: чому Рим змінив стратегію

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні / © Associated Press

Реклама

Італія вирішила натиснути на гальма у питанні військового фінансування, ставши першою європейською країною, яка відкрито запропонувала не надавати Україні додаткову зброю під час переговорів про припинення вогню. Рим назвав свою участь у програмі Альянсу «передчасною».

Про це пише агентство Bloomberg.

«Якщо буде мир — зброя не потрібна»

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні пояснив позицію уряду в Брюсселі. За його логікою, якщо дипломатичні зусилля досягнуть успіху, потреба в нарощуванні військового потенціалу зникне.

Реклама

«Якщо ми досягнемо угоди і бойові дії припиняться, зброя більше не знадобиться. Знадобляться інші речі, такі як гарантії безпеки», — заявив Таяні журналістам.

Ця заява є найчіткішим сигналом того, що уряд Джорджії Мелоні змінює свою стратегію щодо України. Журналісти пов’язують це з тим, що в Італії закінчилися вільні кошти, а всередині коаліції зростає напруженість.

Що таке програма PURL і потреби України

Йдеться про так звану програму PURL, яку НАТО запустило після того, як влітку Вашингтон скоротив прямі постачаня зброї Україні. Ця ініціатива дозволяє союзникам купувати американську зброю для передавання її Києву. Ще в жовтні Рим сигналізував про готовність приєднатися до цієї програми, але тепер змінив думку.

Така позиція Таяні йде врозріз із закликами головного оборонного лобі Європи, яке попереджає: континент повинен нарощувати виробництво зброї, незалежно від перспектив перемир’я.

Реклама

Тим часом Україна наголошує на критичній потребі в допомозі. Київ заявив, що для захисту в зимовий період йому необхідні додаткові постачання в межах програми PURL на суму 1 мільярд євро. Наразі участь у цій ініціативі беруть близько двох третин членів НАТО.

Нагадаємо, Україна терміново шукає додатковий 1 млрд євро для купівлі американської зброї, включно з Patriot та артилерією, щоб зміцнити оборону від російських ударів. Йдеться про програму, яка фінансує закупівлю американської зброї за кошти, надані здебільшого європейськими партнерами Києва.