Італія змінила текст державного гімну

Прапор Італії / © pixabay.com

Італія внесла незначну, але символічну зміну до свого державного гімну — з фінального рядка прибрали вигук «Si!» («Так!»), який раніше звучав після заклику до самопожертви за країну. Про це у вівторок повідомили джерела в уряді, пише Reuters

Як уточнило джерело, близьке до процесу ухвалення рішення, Генеральний штаб Збройних сил Італії нещодавно видав офіційні інструкції щодо виконання гімну відповідно до президентського декрету, оприлюдненого в травні в офіційному віснику. Документ зобов’язує використовувати оригінальну версію гімну.

До змін завершальні рядки гімну «Брати Італії» звучали так:

«Ми готові померти,

Ми готові померти,

Італія покликала! Так!»

Тепер останнє слово «Так!» більше не виконується.

Про цю зміну уряд публічно не оголошував. Першим про неї повідомило видання Il Fatto Quotidiano. Інформацію підтвердили джерела в міністерстві оборони та в канцелярії президента Серджо Маттарелла.

У президентській адміністрації наголосили, що рішення не має політичного підтексту і було ухвалене виключно з міркувань автентичності. Йдеться про повернення до первісного тексту, без пізніших додатків.

Державний гімн Італії — «Брати Італії» — був написаний поетом Гоффредо Мамелі у 1847 році, ще до об’єднання країни. У його тексті вигуку «Si» немає. Водночас це слово присутнє в оригінальній музичній партитурі, створеній композитором Мікеле Новаро того ж року.

Примітно, що «Брати Італії» — це також назва політичної партії чинної прем’єр-міністерки Мелоні.

Оригінальні тексти та ноти гімну оприлюднені на офіційному сайті уряду Італії.