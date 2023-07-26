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Італія до кінця року вийде з китайської глобальної ініціативи "Один пояс, один шлях" - Bloomberg

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Італія до кінця року вийде з китайської глобальної ініціативи "Один пояс, один шлях" - Bloomberg

Джорджа Мелоні проінформує Джо Байдена про намір вийти з китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" / Фото: Associated Press

Термін інвестиційного договору між країнами закінчується в кінці поточного року.

Голова уряду Італії Джорджа Мелоні під час свого візиту до США проінформує президента Джорджа Байдена про намір її країни вийти з глобальної угоди з Китаєм - "Один пояс, один шлях".

Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на джерела в італійському уряді.

Італія була єдиною країною з великої сімки, яка приєдналась до угоди у 2019 році, коли премʼєром Італії був Джузеппе Конте, відомий своїми прокитайськими поглядами.

Термін інвестиційного договору між країнами закінчується в кінці поточного року і має бути автоматично продовжений за згодою сторін.

Італія не буде офіційно оголошувати про вихід з угоди під час візиту Мелоні до Сполучених Штатів, бо хоче використати останні місяці для перемовин з Китаєм, щоб розірвати угоду у "мʼякий спосіб".

За час участі Італії в "Один пояс, один шлях" дефіцит її торговельного балансу з Китаєм збільшився у понад два рази – з $14 млрд за підсумками 2019 року до $32,9 млрд у 2022 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її країна допоможе Україні у реставрації Спасо-Преображенському собору, який зазнав руйнувань внаслідок ракетної атаки Росії у ніч проти 23 липня.

Крім того, ми раніше інформували, що Китай продовжує постачати Росії нелетальне озброєння для війни проти України.

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Дата публікації
Перегляди
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