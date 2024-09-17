Італія дотримається обіцянки: міністр оборони повідомив, коли Україна отримає систему ППО SAMP/T

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто у вівторок, 17 вересня, заявив, що Італія поставить Україні другу батарею ППО SAMP/T до кінця вересня.

Про це пише RaiNews.

Система SAMP/T – це єдиний комплекс ППО європейського виробництва, здатний збивати балістичні ракети. Італія у червні пообіцяла відправити Києву ще одну таку систему, і ось тепер постачання знаходиться на фінішній прямій.

"До кінця місяця нову систему Samp/T буде доставлено на Україну, і ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки", — підкреслив Кросетто на конференції з виробництва засобів ППО в Європі.

Заява була зроблена через півтора тижні після візиту Зеленського до Італії для участі у форумі "Амброзетті".

Нагадаємо, після свого візиту до Італії президент України повідомив, що Україна незабаром отримає систему SAMP/T. Також, за його словами, під час зустрічі йшлося про досягнення консенсусу щодо надання Україні "дальнобійної справедливості", і українська сторона в цьому питанні дуже розраховує на Італію.

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