Італія першою у світі заборонила штучний інтелект СhatGPT: причина

Влада Італії вирішила заборонити доступ до штучного інтелекту СhatGPT через проблеми з конфіденційністю.

Влада Італії заборониа СhatGPT. Таке рішення було ухвалено, коли 20 березня було порушено конфіденційність даних розмов користувачів та платіжної інформації людей, які купували платну версію ChatGPT.

Про це повідомляє пресслужба Гаранта захисту персональних даних Італії (GPDP).

Зазначається, що рішення про заборону доступу до штучного інтелекту вже набуло чинності. Це дозволить обмежити обробку даних користувачів ChatGPT з Італії. Компанія має 20 днів, щоб відреагувати на рішення італійської влади. Якщо вона цього не зробить, їй загрожує штраф у розмірі 4% річного обороту або 20 мільйонів євро залежно від того, що виявиться більшим.

Слід зауважити, що Італія стала першою країною у світі, де заборонено доступ до ШІ.

Нагадаємо, генеральний директор SpaceX, Tesla і Twitter Ілон Маск, співзасновник Apple Стів Возняк та ще 1100 професорів, інженерів і дослідників закликають призупинити експерименти зі штучним інтелектом. Вони бояться, що це може загрожувати людству.

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