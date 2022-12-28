Італія першою в Європі повертає тестування на COVID-19 для усіх, хто прибуває із Китаю

У МОЗ Італії наголошують, що такий захід є важливим "для забезпечення епідеміологічного нагляду" у країні.

У середу, 28 грудня, Міністерство охорони здоров'я Італії оголосило про обов’язкове тестування на коронавірусну інфекцію для пасажирів, які прибувають із Китаю, де зараз знову бушує COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Ораціо Скіллачі.

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" За розпорядженням я організував обов’язкові антигенні мазки COVID-19 і секвенування вірусу для всіх пасажирів, які прибувають з Китаю та транзитом через Італію. Ця міра є важливою для забезпечення спостереження та ідентифікації будь-яких варіантів вірусу з метою захисту населення Італії. Більш детально я доповім сьогодні на Раді міністрі", - йдеться у розпорядженні міністра від 28 грудня.

У Китаї знову спалахнув коронавірус

У Китаї щодня зростає кількість пацієнтів з COVID-19. Це сталося після того, як Пекін скасував пандемічні обмеження. Так, у країні за один день захворіло 37 млн людей. Дані від місцевої влади свідчить, що вірус поширюється. Щодня надходять повідомлення про сотні тисяч заражень.

Відділення невідкладної допомоги в лікарні на півночі Китаю переповнені. Медична система в КНР вже на межі своїх можливостей.

Тим часом у США закликають Китай узяв під контроль спалах COVID-19 у країні. В адміністрації Білого дому заявили про готовність передати КНР партію вакцин, але такого запиту з боку влади Китаю поки що не надходило.

Бунт проти коронавірусних обмежень – протести в Китаї набувають історичних масштабів

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