Італія першою в Європі введе обов'язкову вакцинацію для працівників всіх професій: що це означає

Італія першою в Європі введе обов'язкову вакцинацію для працівників всіх професій: що це означає

Працівники не зможуть без "зеленої перепустки" потрапити на фабрики, офіси, професійні студії і будь-які інші робочі місця.

Від 15 жовтня Італія стане першою європейською країною, в якій буде введена обов'язкова вакцинація для всіх сфер. Державні і комерційні компанії призначатимуть відповідального за перевірку "перепусток".

Про це повідомляє Corriere della Sera.

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Зазначається, що працівників, які не матимуть "зеленої перепустки" планують штрафувати, але не звільняти.

Зокрема, сума штрафів складатиме від 400 до 1000 євро, і ще більше - в разі виявлення підробки документа.

Водночас після п'яти днів відсутності особи на робочому місці, через відсутність "зеленої перепустки", роботодавець має право призупинити контракт без виплат і компенсацій.

Нагадаємо:

Від 6 серпня в Італії набули чинності нові правила, що стосуються "зелених паспортів" для вакцинованих і громадян, які перехворіли на коронавірус. Від цього дня підтвердження вакцинації від коронавірусу, одужання або негативний тест необхідно буде пред'являти для відвідування музеїв і внутрішніх залів ресторанів. Проти цих правил в Італії пройшли багатотисячні протести.

Наразі 73% населення старшого за 12 років вже вакциновано, а 99% смертей від коронавірусу припадають на не повністю вакцинованих громадян.

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