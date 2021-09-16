Італія першою в Європі введе обов'язкову вакцинацію для працівників всіх професій: що це означає

Працівники не зможуть без "зеленої перепустки" потрапити на фабрики, офіси, професійні студії і будь-які інші робочі місця.
Від 15 жовтня Італія стане першою європейською країною, в якій буде введена обов'язкова вакцинація для всіх сфер. Державні і комерційні компанії призначатимуть відповідального за перевірку "перепусток".
Про це повідомляє Corriere della Sera.
Зазначається, що працівників, які не матимуть "зеленої перепустки" планують штрафувати, але не звільняти.
Зокрема, сума штрафів складатиме від 400 до 1000 євро, і ще більше - в разі виявлення підробки документа.
Водночас після п'яти днів відсутності особи на робочому місці, через відсутність "зеленої перепустки", роботодавець має право призупинити контракт без виплат і компенсацій.
Нагадаємо:
- Від 6 серпня в Італії набули чинності нові правила, що стосуються "зелених паспортів" для вакцинованих і громадян, які перехворіли на коронавірус. Від цього дня підтвердження вакцинації від коронавірусу, одужання або негативний тест необхідно буде пред'являти для відвідування музеїв і внутрішніх залів ресторанів. Проти цих правил в Італії пройшли багатотисячні протести.
- Наразі 73% населення старшого за 12 років вже вакциновано, а 99% смертей від коронавірусу припадають на не повністю вакцинованих громадян.