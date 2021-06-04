Італія та Франція починають вакцинувати підлітків від COVID-19

У світі зафіксовано 172 666 790 випадків коронавірусної хвороби. З них - 3 711 557 смертей. Подолали хворобу - 155 401 869 людей.

Італія відкрила вакцинацію для дітей від 12 років після того, як Європейське агентство з лікарських засобів схвалило вакцинацію Pfizer/BioNTech для підлітків у віці від 12 до 15 років.

Як повідомляє The Guardian, після повільного старту через організаційні проблеми, програма вакцинації в Італії прискорилася. За даними Міністерства охорони здоров'я, ввели понад 35 млн доз; 12,4 млн людей (майже 23% населення) нині повністю вакциновані.

Також читайте В Україні знову запрацюють центри масового щеплення: чи вистачить усім вакцини

У той час як в національному плані вакцинації Італії визначені пріоритетні групи, в кожному з 20 регіонів є свій графік вакцинації відповідно до населення і доступних доз.

Також стало відомо, що Франція розширить програму вакцинації від коронавірусу підлітків від 15 червня. Загалом в країні принаймні першу дозу отримали вже 50% дорослого населення - близько 26,6 млн, а понад 11,4 млн завершили вакцинацію.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що зробив три щеплення від коронавірусу, замість двох. У Туреччині менш ніж 20 відсотків громадян отримали дві дози вакцини.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання