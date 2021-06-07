Італія та Франція відкриваються для туристів: як потрапити до країн

Країни мають різні правили для перетину кордону.

Від понеділка, 7 червня, Іспанія відкривається для вакцинованих туристів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 червня.

Важлива умова - завершити вакцинацію слід не пізніше, ніж за два тижні до подорожі. Після цього жодних додаткових перевірок чи обмежень для туристів, які отримали обидві дози вакцини, запроваджувати не будуть. Втім, йдеться лише про препарати, схвалені ВООЗ або Європейським регулятором. В Україні з препаратів, що підпадають під ці критерії, наявний Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac. Іспанці розраховують, що під час цього туристичного сезону зможуть прийняти до 45 млн туристів.

Новини світу: Іспанія відкривається для вакцинованих туристів з усього світу

Відкриває свої кордони для туристів і Франція, розповіли у Сніданку з 1+1. Нові правила почнуть діяти від середи, 9 червня. Уряд розподілив країни світу на три зони: "зелену", "помаранчеву" та "червону". Україна рзом із більшістю країн світу потрапила до "помаранчевої". На думку французів, це ті країни, де ситуація з коронавірусом залишається невизначеною. Таким чином, аби в’їхати до Франції, можна буде лише за умови негативного ПЛР-тесту. Якщо вакцинації немає, то в'їхати до країни можна буде тільки з обґрунтуванням серйозної необхідності. Окрім ПЛР тесту, потрібно буде ще пробути у Франції сім днів на самоізоляції.

Тим часом до Венеції прибув корабель із 650 пасажирами на борту. Утім, місцеві жителі зустріли його акцією протесту. Стверджують, що місцевий уряд їх обдурив. Адже в кінці березня оголосили, що круїзним кораблям заборонять причалювати в історичному центрі Венеції. Планувалося, що кораблі перенаправлятимуть до промислового порту. Утім, туристи знову почали заповнювати вулиці Венеції. Місцеві мешканці незадоволені. Вони бояться, що кораблі руйнуватимуть історичні будівлі, а також і нових спалахів коронавірусу.

У Німеччині вимагають відставки міністра охорони здоров'я Йенса Шпана. Усе через закупівлю неякісних захисних масок загальною вартістю близько мільярда євро. Країна придбала їх ще на початку 2020 року. Проте до продажу в Німеччині їх не допустили, бо вони були неякісні. Згодом у Міністерстві захисні маски планували роздати безпритульним людям і людям з інвалідністю. Нині захисні засоби зберігають у спеціальному резерві Міністерства охорони здоров’я.

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