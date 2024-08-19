Раніше судимий у Росії підозрюваний з 15 років займався викраденнями автомобілів і знався на спеціальних приладах для відкривання та приведення в дію двигуна.

Італія видала Україні громадянина Росії, якого підозрюють у масовому викраденні автомобілів.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов у Facebook.

"Громадянин росії, організатор злочинної схеми повернення власникам їхніх же угнаних авто за гроші, вирішив сховатися від закону в Італії.

У серпні 2022-го поліція припинила діяльність двох груп автовикрадачів, тоді було проведено 53 обшуки на території дев’яти областей. Задокументовано дев'ять епізодів незаконного заволодіння автомобілями. Шестеро активних учасників були затримані, ще троє, зокрема й організатор — оголошені в міжнародний розшук. З’ясувалося, що 47-річний ватажок зі школи займається викраденням авто, а в соцмережах проводив майстер-класи з відкриття замків і "замітання" після себе слідів, а також адміністрував телеграм-канал, де власникам за гроші пропонували викупити їхні викрадені авто", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, компетентними органами Італії прийнято рішення про видачу (екстрадицію) громадянина РФ.

"Особлива подяка нашим партнерам – поліції Італії та Польщі, які допомогли в затриманні та екстрадиції підозрюваного, – зазначив Нєбитов. – Як на мене, чесно і справедливо: заробляв на українцях — відповідатиме перед українським правосуддям".

Італія видала Україні росіянина, який організував схему із викрадення автівок / Фото: facebook/Андрій Нєбитов

"Раніше судимий на території Росії підозрюваний з 15 років займався викраденнями автомобілів і знався на спеціальних приладах для відкривання та приведення в дію двигуна. На своєму Телеграм-каналі він продавав спецтехніку для злому авто, а в соцмережах проводив майстер-класи зі злочинного ремесла, зокрема заходів конспірації.

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 15 млн 140 тис грн", – додали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який викрав Chrysler.

Нова схема викрадення авто

Читайте також: