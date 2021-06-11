Італія відмовилася щепити пацієнтів до 60 років COVID-вакциною від AstraZeneca після смерті тінейджерки

18-річна італійка Камілла Канепа померла внаслідок тромбозу.

Італія призупинила щеплення пацієнтів молодше 60 років COVID-вакциною від AstraZeneca після того, як 18-річна Камілла Канепа померла внаслідок тромбозу.

Про це із посиланням на заяву італійського уряду від п'ятниці, 11 червня, повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що дівчина отримала щеплення від коронавірусу 25 травня, а в четвер, 10 червня, померла. Водночас причинно-наслідковий зв'язок між смертю і вакцинацією не встановлений.

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"AstraZeneca буде використовуватися лише для людей старше 60 років", - заявив урядовий комісар із надзвичайних ситуацій Франческо Фігліуоло.

Як повідомлялося, комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) дійшов висновку, що між вакциною від коронавірусу AstraZeneca та рідкими випадками утворення тромбів є зв'язок.

Попри це, наукові та медичні експерти неодноразово підкреслювали, що загальні переваги вакцини AstraZeneca переважують ризики надзвичайно рідкісних побічних ефектів.

Раніше Бельгія обмежила застосування COVID-вакцини від J&J після смерті пацієнтки.

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