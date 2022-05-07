Італія заарештувала розкішну яхту "Шехерезада", яку пов'язували з Путіним

В італійському місті Марина-ді-Каррара через санкції заарештували суперяхту, яку пов'язували з президентом РФ Володимиром Путіним.

140-метрова люксова яхта “Шехерезада” (Scheherazade) коштує 700 мільйонів доларів.

Про арешт яхти повідомило міністерство економіки та фінансів Італії.

“Шехерезада” перебувала на ремонті в місцевому порту Марина-ді-Каррара в області Тоскана.

Італійський Мінфін заявив, що яхта має “значні економічні та ділові зв’язки” з високопоставленими особами в російському уряді та особами, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Про кого саме йде мова, не повідомляється.

Про те, що Шехерезада може належати Путіну або комусь з найближчого оточення російського диктатора, на початку березня писала The New York Times. Власник судна офіційно невідомий — в документах зазначений офшор з Маршаллових островів.

Але згодом розслідувачі з команди російського політика Олексія Навального встановили, що люксова яхта належить саме Путіну.

На яхті є все, що можна уявити: два вертолітних майданчики, басейн, spa-комплекс, салон краси, величезні вітальні й царські каюти.

На нижній палубі - технічні приміщення, кухня, їдальня, приміщення для нарад, зона для відпочинку екіпажу. Центральний вхід розташований на головній палубі. На ній є шість гостьових кают, парадна їдальня і spa-салон. Там є масажні кабінети, басейн, сауни. На верхній палубі розташована величезна вітальня, їдальня, дві каюти для VIP-персон.

Раніше стало відомо, що у Фінляндії влада заарештувала 21 яхту, які можуть належати російським олігархам чи компаніям.

Нагадаємо, у Гібралтарі затримали яхту російського мільярдера Дмитра Пумпянського. Вартість яхти "Аксіома" становить 68,8 млн доларів. Судно 21 березня пришвартувалося у порту Гібралтара під мальтійським прапором.

До речі, з моменту вторгнення Росії до України під санкції потрапили російські бізнесмени та політики, які підтримують путінський режим та війну в Україні.

Неподалік Сардинії згоріла розкішна яхта

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