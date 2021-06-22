Італія "знімає" маски: яких регіонів торкнеться послаблення карантину від 28 червня

Скасування вимоги щодо носіння масок набуде чинності в регіонах, позначених як "білі" за італійською системою класифікації.

В Італії від 28 червня скасовується обов'язкове носіння захисних масок для обличчя на відкритому повітрі, оскільки рівень зараження коронавірусом в країні продовжує падати.

Про це повідомляє The Local Italy.

Скасування вимоги щодо носіння масок набуде чинності в регіонах, позначених як "білі" за італійською системою класифікації, написав міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца у Фейсбуці.

Ця класифікація вже охоплює всі італійські регіони, крім Валле-д’Аоста на північному заході, і, як очікується, вона застосовуватиметься до всієї країни з 28 червня.

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Очікується, що італійцям все одно доведеться носити маски в приміщенні та в громадському транспорті, а також дотримуватися соціальної дистанції, оскільки в країні залишається велика стурбованість потенційним зростанням числа нових випадків коронавірусу через штам Delta.

Італія повідомляє про близько 2000 нових щоденних заражень в середньому по країні від 7 червня, що є найнижчими показниками з вересня 2020 року.

Станом на вівторок, за офіційними даними, Італія повністю щепила 30 відсотків населення старше 12 років. Загалом в Італії було введено понад 46 мільйонів доз вакцин, хоча органи охорони здоров'я попереджають, що одна доза може не забезпечити достатній захист від Delta та інших варіантів.

Нагадаємо, що від 17 червня у Франції скасували обов'язкове носіння захисних масок на вулиці. Також комендантську годину в країні скасували від 21 червня.

Своєю чергою уряд в Україні від 16 червня встановив на всій території країни "зелений" рівень епідемічної небезпеки, яким послаблюється масковий режим. Засіб індивідуального захисту у громадських місцях можна не одягати за кількох умов.

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