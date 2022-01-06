Італія оголосила про обов'язкову COVID-вакцинацію для людей від 50 років: яка ситуація в країні

Італія оголосила про обов'язкову COVID-вакцинацію для людей від 50 років: яка ситуація в країні

Італійці від 50 років також повинні будуть надати роботодавцеві медичний паспорт, інакше їм загрожуватиме від 600 євро штрафу.

В Італії в середу, 5 січня, запровадили обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для людей від 50 років.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що італійський Кабмін підтримав відповідне рішення одноголосно. Водночас уряд посилив правила щодо щеплення для співробітників державного і приватного секторів.

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Так, від 15 лютого громадяни від 50 років повинні будуть надати роботодавцеві медичний паспорт, що підтверджує вакцинацію або одужання від COVID-19. У разі недотримання відповіної вимоги їм загрожуватиме від 600 євро штрафу.

У середу в Італії зафіксували 189 109 нових випадків захворювання на COVID-19, а від ускладнень коронавірусної інфекції помер ще 231 пацієнт.

Загальна кількість пов'язаних зі SARS-CoV-2 летальних випадків в країні сягнула 138 276, що є найвищим показником у Європі після Великої Британії.

За словами італійського міністра охорони здоров'я Роберто Сперанци, дві третини пацієнтів з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії не були вакциновані, як і 50% людей, які проходять лікування у звичайних палатах.

"Ми робимо цей вибір, щоб максимально обмежити нещеплених, оскільки саме вони створюють навантаження на нашу лікарняну систему", - висловився очільник МОЗ Італії.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.