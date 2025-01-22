Італійці "повісили" Маска на площі, де стратили Беніто Муссоліні: фото

Опудало було виготовлене із поліетиленових пакетів, наповнених сміттям, та прикріпленою до них фотографією обличчя американського мільярдера.

Італійські студенти "повісили" на площі Лорето в Мілані догори ногами опудало американського мільярдера Ілона Маска, відреагувавши на його суперечливий жест під час інавгурації президента США, який нагадував “римський салют” — вітання фашистів в Італії та нацистів у гітлерівській Німеччині.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Активісти, які “повісили” Маска належать до лівого угруповання Cambiare Rotta (“Зміна курсу”). Вони опублікували зображення опудала в соціальних мережах із підписом: “На площі Лорето завжди є місце, Ілон”.

Тим самим представники лівого руху натякнули на страту італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні, якого після розстрілу повісили догори ногами саме на цій площі в Мілані.

Опудало було виготовлене із поліетиленових пакетів, наповнених сміттям, та прикріпленою до них фотографією обличчя Ілона Маска.

На цей інцидент звернули увагу в італійському правоохоронному агентстві DIGOS, яке займається розслідуванням делікатних справ, пов’язаних із тероризмом, організованою злочинністю та серйозними злочинами.

Прокуратура Мілана очікує висновків агентства, щоб ухвалити рішення про відкриття кримінального провадження у цій справі.

Нагадаємо, Ілон Маск зробив дивний жест на виступі з приводу інавгурації Дональда Трампа. Під час своєї промови він правою рукою вдарив себе в груди, а потім викинув руку вгору.

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