Італійські пожежники врятували собаку, який застряг у скелі на Сицилії

На це пішло 5 годин.

Італійські пожежники врятували собаку, який застряг у скелі на Сицилії.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 27 жовтня.

Пес заліз всередину на два метри й самостійно вибратися вже не зміг. Його жалібне скавучання почули мешканці сусіднього села й викликали рятувальників. Ті застосували відеокамеру, щоб точно визначити місцезнаходження собаки. А відбійним молотком розширили отвір, щоб тварина змогла вилізти.

Зазначається, що на вигляд пес у порядку, однак про всяк випадок його відвезли до ветеринара.

Новини світу: італійські пожежники врятували собаку, який застряг у скелі на Сицилії

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