Італійський друг Путіна Берлусконі звинуватив Зеленського у розв'язанні війни проти РФ

Колишній прем'єр-міністр Італії, лідер партії "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі, який є хорошим другом Путіна, звинуватив українського президента Володимира Зеленського у нападі на квазіреспубліки "ЛНР" та "ДНР", підтримувані РФ.

Його скандальну заяву передають пропагандистські російські ЗМІ.

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Одіозний політик під час зустрічі із соратниками закликав, щоб українська армія припинила бойові дії і погодилася на мирні переговори. Перед цим він виклав свою власну версію, хто і коли розпочав війну. Італійський політик цинічно називає війну, розв'язану Путіним, "бійнею українських солдатів і громадян".

"Справа була така: у 2014 році в Мінську було підписано угоду між Україною та двома новоствореними республіками Донбасу про мир без нападів одна на одну. Україна через рік викидає цей договір до біса і починає наступ на кордони двох республік. Війна, яка ведеться в Україні - це бійня українських солдатів і громадян. Якби він сказав: "Я більше не нападаю", все було б скінчено", - заявив Берлусконі.

Далі він звинувачує Україну у тому, що вона наживається на війні, бо отримує гроші від Заходу. Він говорить про "непередбачуваний опір з боку українців, які з третього дня почали отримувати гроші і зброю із Заходу. І війна з двотижневої операції перетворилася на двохсотлітню війну. Отже, такою і є ситуація з війною в Україні".

Окрім цього, він критикує президентів США та Європи. Берлусконі вважає лише себе "справжнім лідером у світі".

"Конфлікт в Україні не можна завершити "без сильного втручання", проте "зараз у Європі та США немає лідерів". "Можу я змусити вас посміхнутися? Єдиний справжній лідер - це я", - заявив він під оплески однопартійців.

Нагадаємо, нещодавно Путін та Берлусконі обмінялися випивкою та “милими листами”.

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