Італійський прем'єр назвав "неадекватною" COVID-вакцину від Sinovac, якою щеплюють в Україні

Італійський прем'єр назвав "неадекватною" COVID-вакцину від Sinovac, якою щеплюють в Україні

Він також припустив, що російську розробку Sputnik V ніколи не схвалять в Європі.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі заявив, що китайська COVID-вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech не працює в повній мірі.

Про це повідомляє CNBC.

"Китайська вакцина (...) показала себе неадекватною. Ви можете переконатися в цьому з досвіду Чилі в боротьбі з епідемією", - зазначив Драґі репортерам після завершення саміту ЄС.

Як пише видання, Чилі значною мірою покладається на вакцину CoronaVac, але органи охорони здоров'я південноамериканської країни задаються питанням, наскільки препарат ефективний проти нових штамів COVID-19.

У дослідженні, опублікованому в квітні, йдеться, що після двох щеплень китайська вакцина на 67% ефективна в запобіганні симптоматичній інфекції, на 85% - в запобіганні госпіталізацій і на 80% - в запобіганні смерті.

Італійський прем'єр також висловив сумнів у тому, що російський препарат Sputnik V коли-небудь отримає схвалення в Європі.

"Російська вакцина Sputnik ніколи не отримувала схвалення від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) і, можливо, ніколи не отримає", - висловився очільник уряду Італії.

Як повідомлялося, до України можуть завезти вакцини виробників Pfizer, AstraZeneca, Novavax, Sinovac, Johnson & Johnson та Moderna.

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