Італійського мафіозі затримали завдяки його пристрасті до футболу (фото)

На острові Корфу у Греції 4 серпня правоохоронці затримали 60-річного чоловіка за підозрою в участі у злочинній організації та фінансових злочинах. Йдеться про мафіозі Вінченцо Ла Порту, який переховувався від правосуддя від 2012 року. Його знайшли завдяки фотографії, де він святкує перемогу улюбленої футбольної команди.

Про це повідомила пресслужба грецької поліції.

Міністерство внутрішніх справ Італії внесло Вінченцо Ла Порту до списку найнебезпечніших втікачів через свої зв'язки зі злочинним угрупуванням "Каморра" в Італії.

Як пише Associated Press, що чоловіка вдалося знайти за допомогою фотографії вболівальників у ресторані на Корфу, які святкували перемогу футбольної команди "Наполі" у чемпіонат Італії.

Фігуранта утримують під вартою, допоки колегія суддів не винесе рішення щодо запиту на екстрадицію до Італії. Йому загрожує до понад 14 років ув'язнення.

Його заочно засудили за участь у злочинній організації, ухилення від сплати податків та шахрайство. За словами власника ресторану на острові Корфу, Ла Порта працював у нього помічником шеф-кухаря протягом останнього місяця.

Нагадаємо, одного з найнебезпечніших мафіозі Італії після 20 років пошуків знайшли в сусідній країні за несподіваним заняттям.

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