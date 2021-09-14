У містах на узбережжі Іонічного моря випало більше метра опадів.

Поки Іспанія потерпає від лісових пожеж Італію заливає водою. На півдні країни шторм спричинив потужну повінь.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 вересня.

Найбільше дісталося кільком містам на узбережжі Іонічного моря. Їх затопило, адже в регіоні випало більше метра опадів. Вулиці там перетворилися на бурхливі річки. Рятувальники витягли з води та багна півсотні застряглих автівок, а з них – і переляканих водіїв. Зараз же – масово відкачують воду з будинків, у яких повністю затоплені перші поверхи.

Новини світу: Італію заливає водою - на півдні країни шторм спричинив потужну повінь

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