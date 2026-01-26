ITвець помер від перевтоми: колеги писали про дедлайни, коли програміст вже боровся за життя

Програміст Гао Гуанхуей, який помер від перевтоми на роботі / © mothership

У Китаї 32-річний програміст помер від зупинки серця, ймовірно, через екстремальні робочі навантаження. Поки медики боролися за його життя, колеги додали чоловіка до нового робочого чату з вимогою терміново виконати завдання.

Про це пише mothership.

29 листопада 32-річний програміст із Китаю працював удома, але раптово відчув різке погіршення самопочуття й знепритомнів. Родичі негайно доправили його до лікарні, проте, попри всі зусилля лікарів, Гао Гуанхуей помер. За інформацією ЗМІ, причиною смерті стала зупинка серця.

Деталі смерті програміста від перевтоми

Китайські медіа повідомляють, що незадовго до цього чоловіка підвищили до керівника підрозділу, після чого він тривалий час працював із надмірним навантаженням і без повноцінного відпочинку.

На оприлюдненому його дружиною скриншоті видно, як вона просила чоловіка повернутися додому. Пізніше жінка написала, що більше ніколи не почує від нього слів про повернення з роботи.

Свій допис дружина завершила болісним запитанням: «Де ти? Чи можеш ти повернутися, щоб навідати нас? Ти знаєш, що ми все ще чекаємо на твоє повернення додому?»

Навіть у той час, коли Гао перебував у критичному стані та боровся за життя, його додали до нового робочого групового чату з проханням вирішувати службові питання.

Через вісім годин після його смерті колега, ймовірно, написав програмісту повідомлення з вимогою терміново виконати роботу.

Родина вимагає компенсації

Родина вважає, що трагедія стала наслідком надмірної роботи, й звернулася по компенсацію.

Дружина також розповіла, як, за її словами, компанія поводилася з особистими речами чоловіка після його смерті. Жінка зазначила, що їй передали коробку з майном програміста, яке було складене недбало.

Крім того, дружина стверджує, що частину речей утилізували, а під час звернення до компанії по пояснення їй нібито повідомили, що ці предмети вже зникли, і її претензії залишили без уваги.

Наразі триває перевірка обставин смерті та заяв про перевтому.

