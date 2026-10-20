Юна українка прокинулася в оточенні восьми чоловіків: дівчина заявила про викрадення і насильство в Італії

Прапор Італії / © pixabay.com

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У Неаполі поліція розслідує заяву 18-річної громадянки України, яка стверджує, що її викрали, могли ввести невідому наркотичну речовину та зґвалтували у квартирі неподалік центрального вокзалу.

Про справу повідомили італійські ЗМІ, зокрема La Repubblica.

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За словами дівчини, 16 жовтня вона провела день зі своїм хлопцем на Соррентійському узбережжі, а ввечері вони поверталися електричкою Circumvesuviana. Хлопець вийшов раніше, після чого в неї, як вона розповіла слідчим, стався кількагодинний провал у пам’яті.

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Наступне, що українка пам’ятає, — квартира в районі Васто неподалік Napoli Centrale. За її свідченнями, там перебували восьмеро чоловіків. Дівчина заявила, що двоє з них внутрішньовенно ввели їй невідому речовину, а потім вчинили сексуальне насильство.

Вона припустила, що чоловіки могли бути пакистанського походження, однак поліція цього не підтверджувала. Їхні особи, національність і те, як саме українка потрапила до квартири, зараз встановлюють.

Перед світанком дівчині, за даними медіа, вдалося залишити помешкання. Вона дісталася закладу швидкого харчування на площі Гарібальді та сховалася у вбиральні. Її мати повідомила поліції, де може перебувати донька, однак правоохоронці спочатку її не знайшли. Згодом українка сама прийшла до відділку і подала заяву.

Поліція перевіряє камери та проводить експертизи

Після звернення до правоохоронців дівчину доправили до лікарні Cardarelli. За повідомленнями італійських ЗМІ, медики виявили у неї ознаки, сумісні з фізичним і сексуальним насильством, та визначили 30-денний термін відновлення. Українку також направили за спеціальним протоколом допомоги постраждалим від насильства.

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Причину втрати пам’яті та можливу наявність наркотичної речовини в організмі мають встановити лабораторні дослідження.

Справу розслідує Squadra Mobile di Napoli під координацією прокуратури. Слідчі вивчають записи камер відеоспостереження біля центрального вокзалу, на площі Гарібальді та прилеглих вулицях, щоб відновити маршрут дівчини. Її одяг, за даними медіа, вилучили для ДНК-експертизи.

Станом на останні повідомлення про затримання підозрюваних або остаточні результати експертиз не йшлося.

На інцидент також відреагувало Генеральне консульство України в Неаполі.

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Нагадаємо, у Німеччині 15-річного підлітка-українця підозрюють у вбивстві власного батька. За даними слідства, між ними спалахнула сварка, яка закінчилася двома смертельними ударами ножем у груди. Наразі юнак перебуває під вартою за підозрою у навмисному вбивстві, а правоохоронці з’ясовують деталі того, що сталося.

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