Юний українець безвісти зник у Чехії: немає зв’язку ще від початку березня
Останнім відомим місцем перебування українця було місто Плзень, після чого зв’язок із ним повністю обірвався.
У чеському місті Плзень безвісти зник 20-річний українець Микола Щербул, який перестав виходити на зв’язок від 5 березня. Близькі юнака розпочали активні пошуки через соціальні мережі та просять небайдужих про допомогу.
Відповідне оголошення з’явилося у Facebook-спільноті «Українці в Чехії».
Згідно з інформацією з оголошення, востаннє місцеперебування Щербула було зафіксовано 5 березня. Відтоді жодних повідомлень або зв’язку з хлопцем не було.
Останнє підтверджене місце його перебування — місто Плзень. Рідні та друзі звертаються до місцевих жителів із проханням допомогти у пошуках, адже в Чехії проживає значна кількість українців, і хтось міг бачити юнака.
Близькі просять відгукнутися всіх, хто міг випадково зустріти Миколу на вулиці або контактувати з ним протягом останніх тижнів. Якщо вам відома будь-яка інформація про його можливе місцеперебування, просять телефонувати за номером +380502541069.
Будь-яка деталь або спогад може виявитися важливим і допомогти родині розшукати юнака.
До слова, раніше у чеському місті Фрідек-Містек знайшли мертвою 22-річну Андріяну Офрім із Закарпаття, яка зникла 21 листопада. Місцева поліція затримала підозрюваного, який зізнався у вбивстві. Після завершення всіх юридичних процедур тіло закарпатки мали доправити до України для поховання.