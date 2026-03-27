Світ
1562
1 хв

Юний українець безвісти зник у Чехії: немає зв’язку ще від початку березня

Останнім відомим місцем перебування українця було місто Плзень, після чого зв’язок із ним повністю обірвався.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Зниклий у Чехії українець Микола Щербул / © Facebook-спільнота «Українці в Чехії»

У чеському місті Плзень безвісти зник 20-річний українець Микола Щербул, який перестав виходити на зв’язок від 5 березня. Близькі юнака розпочали активні пошуки через соціальні мережі та просять небайдужих про допомогу.

Відповідне оголошення з’явилося у Facebook-спільноті «Українці в Чехії».

Згідно з інформацією з оголошення, востаннє місцеперебування Щербула було зафіксовано 5 березня. Відтоді жодних повідомлень або зв’язку з хлопцем не було.

Останнє підтверджене місце його перебування — місто Плзень. Рідні та друзі звертаються до місцевих жителів із проханням допомогти у пошуках, адже в Чехії проживає значна кількість українців, і хтось міг бачити юнака.

Близькі просять відгукнутися всіх, хто міг випадково зустріти Миколу на вулиці або контактувати з ним протягом останніх тижнів. Якщо вам відома будь-яка інформація про його можливе місцеперебування, просять телефонувати за номером +380502541069.

Будь-яка деталь або спогад може виявитися важливим і допомогти родині розшукати юнака.

До слова, раніше у чеському місті Фрідек-Містек знайшли мертвою 22-річну Андріяну Офрім із Закарпаття, яка зникла 21 листопада. Місцева поліція затримала підозрюваного, який зізнався у вбивстві. Після завершення всіх юридичних процедур тіло закарпатки мали доправити до України для поховання.

