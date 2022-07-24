Із грецького острова Лесбос вивозять туристів та місцевих жителів, щоб врятувати їх від пекельного вогню: відео

Через масштабні лісові пожежі постояльцям готелів та приватних туристичних садиб довелося терміново покинути популярний для відпочинку острів Лесбос у Греції.

У суботу, 23 липня, масова евакуація відбулася на грецькому острові Лесбос, який наказали покинути місцевим жителям і туристам через бурхливе поширення лісових пожеж. Вогонь дійшов уже до морського узбережжя.

Про це повідомляє телеканал Digi24.

450 осіб отримали наказ покинути два готелі та понад 90 приватних будинків. Когось вивезли на автобусах, інших забирали прямо з пляжів на човнах.

Деякі покинуті людьми будинки згоріли вщент, інші хоч і стоять, але непридатні для проживання.

Сильний вітер і суха рослинність зробили ситуацію з лісовими пожежами на острові критичною. Вогонь небезпечно просувався двома фронтами до узбережжя, загоряння були також всередині острова.

Коли полум'я досягло вулиць Ватери, села, яке перетворилося на туристичний курорт, місцева влада наказала провести евакуацію.

Lesbos wildfire destroys homes and forces evacuations from tourist resorts: A wildfire in a popular resort on the Greek island of Lesbos is destroying homes and forcing evacuations of tourists and residents. Firefighters deployed seven planes and a helicopter to fight the pic.twitter.com/tJ7GkGBTjs — World News 24 (@DailyWorld24) July 23, 2022

З вогнем боролися понад 80 пожежників, яким допомагали волонтери, за підтримки 19 вантажівок, 9 літаків і гелікоптера. Додаткову допомогу надавали рятувальники з материка.

Нагадаємо, раніше на північному сході від Афін спалахнула велика пожежа, через яку грецькій владі довелося евакуювати мешканців дев'яти сіл біля підніжжя гори Пентелі та перекрити декілька доріг.

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