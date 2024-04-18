Із Карабаху до України: куди Росія перекине свої "миротворчі" сили

Виведення російських "миротворців" з території Нагірного Карабаху викликало питання про їхнє можливе переміщення в зону бойових дій в Україні. Хоча ці підрозділи не зіграють вирішальної ролі, вони можуть підвищити тиск на певних напрямках фронту.

Після появи відео, на якому зафіксовано виведення російських "миротворців" з території Нагірного Карабаху, постало питання про їхню подальшу долю та можливе відправлення в зону бойових дій в Україні.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, якою є їхня чисельність та який потенціал вона має для посилення тієї чи іншої локації окупантів в Україні.

За його словами, так званий "російський миротворчий контингент" формувався на базі 15-ї окремої мотострілецької бригади 2ОВА Центрального військового округу (відомої своїми злочинами в Броварському районі Київської області) та становив штатно 1 960 осіб.

"Ці підрозділи не мають на озброєнні важкої техніки типу ОБТ (основний бойовий танк - ред.), натомість мають повну штатну комплектацію з ББМ (бойова броньована машина - ред.), в основному БТР-82А - 90 одиниць. Крім ББМ підрозділи повністю укомплектовані автомобільною та спеціальною технікою, близько 400 одиниць", - розповів Коваленко.

Відтак він зауважив, що "в питаннях комплектації технікою механізованої компоненти тут більш ніж достатньо, що вкрай рідко для підрозділу російських військ у зоні бойових дій в Україні".

"Так само, підрозділи РМК (російського миротворчого контингенту - ред.) були сформовані з кадрових військових, що значно відрізняє їх від складу більшості формувань РОВ, що формуються зараз з кого завгодно, але є нюанс. У кадровиків немає того досвіду бойових дій, який є у кого завгодно. Загалом, для двох тисяч щасливчиків із РМК перебування в Карабасі було відпусткою, а тепер їх із гранично високою ймовірністю закинуть у саме пекло", - заявив експерт.

Однак Коваленко вважає, що "2 тисячі тіл не зіграють особливої погоди в зоні БД", але в тій зоні, де вони з'являться, певний тиск все ж підвищиться.

"З урахуванням того, де оперує 15-а ОМСБр, це може бути або район Авдіївки, або Лиманський напрямок. Хоча, з урахуванням зростання важливості для командування РОВ наступу на Часів Яр, не виключена поява цих тіл і в цій локації", - пипустив Коваленко.

Нагадаємо, раніше азербайджанські ЗМІ повідомили про початок остаточного виведення російських "миротворців" і їхньої техніки з території невизнаної республіки Нагірний Карабах, яка восени 2023 року повернулася під контроль Баку.

Невдовзі речник президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що його держава виводить свої "миротворчі сили" із території Нагірного Карабаху.

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