Із Росії тікають уже навіть політики, у країні - дефіцит, паніка та залякування новими законами

Чимало росіян не хочуть виїжджати через погане ставлення до них за кордоном.

З Росії почали втікати політики. Анатолій Чубайс, один з провідних економістів країни, який безперервно з 90-х обіймав ті чи інші державні посади, раптово склав обов'язки представника президента Росії з питань сталого розвитку і втік до Туреччини. Там його помітили біля одного з банкоматів.

Цього ж дня усім депутатам провладної партії "Єдина Росія" заборонили виїжджати з країни без дозволу від голови фракції.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Найчесніша соціологія: за останній місяць росіяни зняли з банківських рахунків рекордні 1 трильйон 200 мільярдів рублів. Це – 3,5% від усіх грошей в російських банках і найбільш відверта відповідь на питання про довіру громадян до Кремля.

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Не більше упаковки цукру в одні руки і порожні полиці, цукор - на самогон - найдефіцитніший товар першої необхідності.

Черги не лише до банкоматів, але і до аптек. Російські лікарі вже зараз скаржаться на нестачу 80 видів препаратів, серед них протизапальні, гастроентерологічні, протиепілептичні, протисудомні, інсулін і антидепресанти, попит на які останні тижні небувалий. Утім російський міністр охорони здоров'я пояснює це "якимись фейками та недостовірною інформацією, яка спровокувала ажіотаж".

Держдума Росії, до речі, блискавично ухвалила ще один закон про заборону поширювати фейки - тепер про діяльність російських державних органів за кордоном. Наприклад, парламентських розслідувань. Це означає, що до 15 років за ґрати можна потрапити за озвучений сумнів у тому, що українці разом з американцями розробляли бактеріологічну зброю чи, скажімо, винайшли коронавірус.

Політики залишають країну, а громадянам видають не більше упаковки цукру в руки - яка ситуація в РФ

"Ми хотіли б заявити, що якщо дані про український слід у створенні COVID-19 підтвердяться, співвідповідачем за позовами повинні виступити самі США", - заявив депутат Держдуми Росії від ЛДПР Олексій Діденко.

Це - вже невиліковно… Але повертаючись до лікарів - у них, крім препаратів, закінчується папір. Персоналу московських лікарень пояснюють, що запасів лишилося на місяць, а далі друк історій хвороби та інших медичних документів - за власний рахунок, на чому завгодно. Вартість простої А4 в Росії виросла як і цукру в 3-4 рази.

Тож учителі теж зупиняють перевірку робіт чи переводять її в електронний формат – там, де це можливо.

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Тим часом у Москві за вісім зірочок на білому листі паперу все ще не садять за ґрати, але вже стягують штраф у 50 тисяч рублів. Такий вирок напередодні почув активіст Дмитро Рєзніков, якого заарештували на мітингу 13 березня. Під перевірку силовиків можна потрапити навіть за гірлянди, якщо вони синьо-жовтого кольору, якщо на неї поскаржиться куди треба мешканець будинку навпроти. А на двері калінінградських учасників антиурядових мітингів почали клеїти наліпки про зрадників.

При всьому цьому не дивно, що Росію починають масово залишати айтівці, хоча їм уже офіційно пообіцяли навіть відстрочку від армії. За оцінками російської асоціації електронних комунікацій, поїхало вже щонайменше 50 тисяч, вдвічі більше - готується і не виїхало тільки через дорогі квитки, нестачу житла та погане ставлення до росіян за кордоном.