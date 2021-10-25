Із рубця був сморід, який нагадував гниле м’ясо: у породіллі після кесаревого розтину виявили смертельну інфекцію

Із рубця був сморід, який нагадував гниле м’ясо: у породіллі після кесаревого розтину виявили смертельну інфекцію

Зараз жінка ледь ходить.

41-річна Сара Хамфрі зі східного Лондона після кесаревого розтину відчула жахливий сморід, який нагадував гниле м’ясо. Неприємний запах йшов із рубця, який залишився після пологів. У результаті через смертельну інфекцію медики відрізали на її животі 19 кг тканин, які гнили.

Про це пише Metro.

Інцидент стався ще кілька років тому, але жінка досі страждає від наслідків . Сара народила п'ятьох старших дітей природним шляхом, але під час шостої вагітності у неї виникли ускладнення і їй призначили кесарів розтин.

Вона пригадує, що нервувала через операцію, але на щастя, дівчинка народилася здоровою та усміхненою.

"Я боялася, оскільки ніколи раніше не робила операції. Мої попередні вагітності були нормальними і легкими", - каже Сара.

Однак, після пологів Сара почала відчувати жахливий запах з її живота. Сморід, який, за її словами, був "як гниле м’ясо", виходив від рубця після кесаревого розтину.

Медики в лікарні виявили, що у Сари потенційно смертельна інфекція, яка називається некротизуючий фасціїт - рідкісна серйозна інфекція, яка розвивається, коли до рани потрапляє шкідлива бактерія. Навіть найменші порізи можуть призвести до інфекції.

Бактерія виділяє токсини, які отруюють фасцію - сполучну тканину під шкірою - призводячи до того, що хворий гниє зсередини. За оцінками NHS, один або два з кожних п'яти випадків закінчуються летальним результатом, а ті, хто вижив, ризикують лишитися кінцівок або отримати фізичні вади.

Сарі провели кілька операцій, вона провела десять тижнів у лікарні, і за цей час їй двічі на тиждень різали живіт. Жінка каже, що фактично "стала інвалідом" через випробування.

Metro

Зрештою жінці вдалося відновитися, але восени Сару вразило інше захворювання - у неї виявили величезну грижу. Сара нарікає, що ледве може ходити п’ять хвилин "без сильного болю та задухи".

"Моя молодша дочка йде до садочка через два тижні, і я не хочу пропустити її перший день. Все, чого я хочу, - це якоїсь нормальності", - сказала Сара.

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