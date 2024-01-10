Із Сектора Гази не вдалося евакуювати 29 українських громадян: посол назвав причину

Через відмову спецслужб Ізраїлю та Єгипту надати дозвіл на виїзд із Сектора Гази не вдалося вивезти 29 українських громадян, які були в евакуаційних списках посольства України в Ізраїлі.

Про це повідомив український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі “Радіо Свобода”.

“Якщо бути відвертим, то охочі [евакуюватися ще] є, але можливості немає, оскільки з тих списків, які ми подавали, частині людей відмовили компетентні органи Ізраїлю і Єгипту”, — сказав він.

Він пояснив, що причини такої відмови очевидно полягають у "певних безпекових питаннях" щодо цих 29 людей.

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За його словами, в окремих випадках посольство все ж змогло отримати дозвіл на евакуацію громадян, яким початково відмовили. однак, щодо цих людей, які вже перебували в Єгипті, вжили додаткових заходів. Як каже посол, "їх допитували, проводилися якісь слідчі дії", а потім — відпускали.

Раніше Корнійчук розповідав, що ізраїльські спецслужби перевіряли списки на евакуацію, щоб виявити наближених до палестинського угруповання ХАМАС.

Нагадаємо, 10 грудня 2023 року кількаетапну операцію з порятунку українців із Сектора Гази завершили. Із небезпечної зони вдалося вивезти 315 людей: 304 українців, двох палестинців, дев'ятьох громадян Молдови.

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