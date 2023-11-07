Із Сектору Гази евакуюють першу групу українців – подробиці

Із Сектора Гази 7 листопада мають евакуювати першу групу громадян України – мова йде про 101 людину.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, пише Укрінформ.

"Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази - 101 особа, і 367, які ми запросили, це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови", - розповів Корнійчук.

Посол також уточнив, що співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою.

"Все скоординовано поки нормально. Сподіваюся, що в четвер закінчимо виводити всіх", - підсумував він.

Нагадаємо, із Сектору Гази розпочалася евакуація іноземних громадян через пропускний пункт "Рафах" між Газою і Єгиптом. Тоді ж Україна розпочала підготовчий етап евакуації українців із анклаву.

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