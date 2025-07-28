Зі США хочуть депортувати всесвітньо відому російську шахрайку "Анну Делві" — подробиці

Анна Сорокіна / © Getty Images

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Анна Сорокіна, більш відома як Анна Делві — шахрайка, чиї дії лягли в основу популярного серіалу Netflix, опинилася під загрозою депортації зі Сполучених Штатів через нову ініціативу Дональда Трампа щодо міграції.

Про це пише BILD.

Колишня «світська левиця», яка вдавала з себе німецьку спадкоємицю та обманула десятки банкірів і багато готелів, від 2022 року перебуває під домашнім арештом у Нью-Йорку після звільнення з в’язниці. Вона має німецький паспорт, але народилася в Росії. Її справа досі розглядається в імміграційному суді, а влада США роками намагається депортувати її з країни.

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Тепер ситуація загострилася: ще у статусі кандидата в президенти США Дональд Трамп пообіцяв «наймасштабнішу депортацію в історії», якщо знову очолить Білий дім. Йдеться про до мільйона осіб щороку, включно з тими, хто не скоїв злочинів, але перебуває в країні з неврегульованим статусом.

«Колеса правосуддя зазвичай рухаються повільно. Її адвокати, безумовно, використовують тактику затягування часу», — пояснив імміграційний юрист Яків Спектор у коментарі BILD.

За його словами, агенти ICE (імміграційна служба США) дедалі частіше чергують біля будівель судів, де фіксують кожного нелегального мігранта, який з’являється на слухання. У такій ситуації нині й опинилася Сорокіна.

Юристи припускають, що депортація Анни Делві може стати символічним кроком адміністрації, яка прагне жорсткішого контролю за міграцією. Хоча її випадок не є типовим, висилання резонансної фігури може слугувати показовим жестом для виборців Трампа.

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Анна Сорокіна продовжує вести активне медійне життя, бере участь у світських подіях і навіть веде подкаст із-під домашнього арешту. Проте її «американська мрія» тепер може закінчитися… депортаційним рейсом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує цього року депортувати рекордну кількість мігрантів — близько одного мільйона осіб. Для реалізації цих планів ведуться переговори приблизно з 30 країнами, які можуть прийняти депортованих, навіть якщо ті не є їхніми громадянами. За словами посадовців, у недавньому судовому позові влада підтвердила намір відправляти тисячі іммігрантів до таких країн.