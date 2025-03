Із в'язниці вийшов сумнозвісний вбивця, за мотивами злочинів якого зняли фільми: хто це (фото)

Сумнозвісний вбивця, за мотивами злочинів якого були зняті фільми, вийшов на волю.

Про це повідомляє Need To Know.

Крістіан Кравіньос – один з найвідоміших вбивць у Південній Америці. Він вийшов на волю через 23 роки після ув'язнення.

Крістіан вийшов із бразильської в'язниці "Тремембе" ввечері 5 березня. Його звільнення відбулося після рішення суду, який дозволив йому відбувати решту покарання за межами в'язниці.

Крістіан, якому зараз 49 років, був одним з трьох засуджених у сумнозвісній справі Ріхтгофен.

Сюзанна фон Ріхтгофен була засуджена за організацію жорстоких вбивств власних батьків 2002 року. Вбивства надихнули на створення фільмів 2021 року The Girl Who Killed Her Parents та The Boy Who Killed My Parents, що розповідають про дві різні версії подій.

Крістіан Кравіньос / Фото: Jam Press

Злочин став одним із найвідоміших у Бразилії завдяки гарній зовнішності Сюзанни та її походженню з вищого середнього класу. Психологічні тести показали, що вона була егоцентричною і мала нарцисичний розлад особистості.

Стверджується, що Сюзанна - далека родичка німецького льотчика часів Першої світової війни Манфреда фон Ріхтгофена, більш відомого як Червоний барон.

Сюзанна, якій тоді було 18 років, спланувала вбивства за допомогою свого хлопця Даніеля Кравіньоса та його брата Крістіана.

У ніч проти 31 жовтня 2002 року Даніель і Крістіан увійшли до родинного будинку в Сан-Паулу і вбили Манфреда і Марісію фон Ріхтгофенів, коли ті спали.

Спочатку вбивства мали вигляд як невдале пограбування, але дивна поведінка Сюзанни спричинила підозри, що призвело до розслідування. Зрештою, вона зізналася у своїй ролі у вбивствах, так і не розкривши мотивів.

Суддя звільнив Крістіана через його хорошу поведінку у в'язниці та позитивну психологічну оцінку. Умовами його звільнення є перебування вдома від 22:00 до 6:00, відмова від відвідування барів та гральних закладів, а також працевлаштування.

Крістіан Кравіньос / Фото: Jam Press

Це не перший випадок звільнення Крістіана з в'язниці. Вперше він вийшов на волю 2017 року, але повернувся до в'язниці після нападу на жінку і спроби підкупу поліції в Сорокабі 2018-го.

Сюзанна була взята під варту 2002 року і засуджена до 39,5 років ув'язнення в липні 2006 року, але була звільнена в січні 2023-го.

Даніель також отримав 39,5 років ув'язнення, а Крістіан – 38,5 років.

Крістіан і Даніель Кравіньоси / Фото: Jam Press

За декілька днів до злочину Сюзанна відключила охоронну сигналізацію і камери відеоспостереження в родинному маєтку. Переконавшись, що батьки сплять, вона відчинила двері братам, яким на той час було 21 і 26 років. Вони піднялися до батьківської спальні, де вдарили подружжя залізними прутами по голові. Манфред помер миттєво, а Марісія прокинулася і спробувала захиститися. Коли вона благала чоловіків не завдавати шкоди її дітям, Крістіан притиснув її шию рушником, зламавши кістку. Поки нагорі розгортався жах, Сюзанна спокійно чекала у вітальні.

Після того, як її батьків було вбито, вона з братами інсценувала злом і втекла. Сюзанна повернулася зі своїм братом, якому тоді було 15 років, вранці наступного дня після того, як він провів ніч у Даніеля. Вона викликала поліцію після того, як "виявила" місце злочину, але детективи визнали інсценування злому "аматорським". Їх також збентежила любовна поведінка Сюзанни та Даніеля у відділку поліції.

Щодо того, чому Сюзанна зробила це, дехто каже, що батьки не схвалювали її стосунки з Даніелем, який був безробітним і щодня курив канабіс. Інші кажуть, що вона зробила це, щоб успадкувати багатство своїх батьків-мільйонерів.

Нагадаємо, бізнесмен інсценував власну смерть, вбивши безхатька. Заради плану шахраю довелося ампутувати собі палець.

Читайте також: