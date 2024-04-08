Із яких країн ЄС масово виїжджають українські біженці: дані Євростату

Водночас, найбільше українців досі залишаються у Німеччині, Польщі і Чехії.

У країнах Євросоюзу проживають 4,2 млн. українців, які користуються тимчасовим захистом. Але останнім часом кількість людей із таким статусом знижується, повідомляє Євростат.

На кінець лютого 2024 року країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість шукачів тимчасового захисту з України, були:

Німеччина (1 286 580 осіб; 30,4% від загальної кількості ЄС),

Польща (957 200; 22,6%),

Чехія (385 075; 9,1%).

За місяць (від січня до лютого) найбільше абсолютне зростання кількості шукачів притулку спостерігалося в Німеччині (+16 430; +1,3%), Польщі (+5 640; +0,6%) та Чехії (+3 885; + 1,0%).

Водночас у лютому стало менше українців із тимчасовим захистом у п'яти країнах ЄС:

Австрії (-1 420 осіб; -1,7%);

Франції (-685; -1,1%);

Естонії (-550; -1,5%);

Нідерландах (-120; - 0,1%);

Мальті (-20; -1,0%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найбільша кількість тих, хто отримував тимчасовий захист на тисячу осіб місцевого населення на кінець лютого 2024 року спостерігалася в Чехії (35,6 на тисячу осіб), Литві (26,5) і Польщі (26,0), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,4 на тис. осіб.

Карта розміщення українських біженців у країнах ЄС / Фото: ec.europa.eu

Громадяни України становили понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захист. Дорослі жінки становили майже половину (46,0%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Діти становили майже третину (32,9%), а дорослі чоловіки – 21,2%.

Раніше повідомлялося, що до України точно планують повернутися понад 26% біженців, однак рік тому їхня кількість становила понад 50%.

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