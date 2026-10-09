Михайло Ткач / © Facebook/Михайло Ткач

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Причиною затримання журналіста Михайла Ткача у столиці Австрії стала підозра у шпигунстві. Втім, у прокуратурі звинувачення проти нього не підтвердили.

Про це повідомило Wien.orf.

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За словами представниці Віденської прокуратури Ніни Буссек, у межах розслідування підозри висунули чотирьом громадянам України, однак щодо двох із них — керівника відділу розслідувань «Української правди» Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка — звинувачення не знайшли підтвердження.

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У прокуратурі зазначили, що Михайла Ткача вже звільнили з-під варти після 12 годин утримання. Оператор Ярослав Бондаренко під час затримання зазнав травм і перебував у лікарні, після чого розпочався його допит.

Водночас у прокуратурі підкреслили, що наразі підстав для обвинувачень медійників у шпигунській діяльності немає. Дипломатичний корпус України та посольство у Відні звернулися до відповідних органів Австрії з вимогою надати офіційні роз’яснення щодо правових підстав затримання українських громадян.

Затримання Михайла Ткача у Відні — останні новини

Нагадаємо, ввечері 8 жовтня під час виконання редакційного завдання із розшуку колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка у Відні затримали Михайла Ткача — керівника відділу розслідувань «Української правди».

Редакція заявила про втрату зв’язку з ним та назвала затримання незаконним. «УП» звернулася до українського та австрійського посольств, а також міжнародних правозахисників із вимогою пояснити причини і звільнити журналістів. МЗС України залучило консулів до справи.

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Вже 9 жовтня МЗС України повідомило, що Ткача відпустили після затримання. Українські дипломати та консули провели роботу з австрійськими колегами для врегулювання ситуації.

Попри те, що журналіста звільнили у Відні після понад 12 годин затримання, зв'язок із Ткачем досі відсутній. Також стало відомо про поранення оператора Ярослава Бондаренка під час затримання.

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