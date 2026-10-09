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Із затриманням Ткача — несподіваний поворот: українських журналістів запідозрили у шпигунстві — ЗМІ
Підозра у шпигунстві спричинила затримання українських журналістів в Австрії, однак розслідування набуло несподіваного повороту.
Причиною затримання журналіста Михайла Ткача у столиці Австрії стала підозра у шпигунстві. Втім, у прокуратурі звинувачення проти нього не підтвердили.
Про це повідомило Wien.orf.
За словами представниці Віденської прокуратури Ніни Буссек, у межах розслідування підозри висунули чотирьом громадянам України, однак щодо двох із них — керівника відділу розслідувань «Української правди» Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка — звинувачення не знайшли підтвердження.
У прокуратурі зазначили, що Михайла Ткача вже звільнили з-під варти після 12 годин утримання. Оператор Ярослав Бондаренко під час затримання зазнав травм і перебував у лікарні, після чого розпочався його допит.
Водночас у прокуратурі підкреслили, що наразі підстав для обвинувачень медійників у шпигунській діяльності немає. Дипломатичний корпус України та посольство у Відні звернулися до відповідних органів Австрії з вимогою надати офіційні роз’яснення щодо правових підстав затримання українських громадян.
Затримання Михайла Ткача у Відні — останні новини
Нагадаємо, ввечері 8 жовтня під час виконання редакційного завдання із розшуку колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка у Відні затримали Михайла Ткача — керівника відділу розслідувань «Української правди».
Редакція заявила про втрату зв’язку з ним та назвала затримання незаконним. «УП» звернулася до українського та австрійського посольств, а також міжнародних правозахисників із вимогою пояснити причини і звільнити журналістів. МЗС України залучило консулів до справи.
Вже 9 жовтня МЗС України повідомило, що Ткача відпустили після затримання. Українські дипломати та консули провели роботу з австрійськими колегами для врегулювання ситуації.
Попри те, що журналіста звільнили у Відні після понад 12 годин затримання, зв'язок із Ткачем досі відсутній. Також стало відомо про поранення оператора Ярослава Бондаренка під час затримання.