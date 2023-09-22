Ізольоване плем'я амазонок розірвало чужинця "як рибу", щоб вивчити його нутрощі

Плем'я відмовляється від будь-якого контакту з цивілізацією і покарання за проникнення на його територію може бути жахливим.

Ізольоване плем'я амазонок розірвало людину на частини просто за те, що вона зайшла на їхню територію.

Про це пише dailystar.co.uk.

Еколог Пол Розолі часто організовує поїздки до найбільшого тропічного лісу у світі, але попереджає про небезпеку розлютити не пов'язані між собою племена. Він сказав, що ці віддалені громади бояться сторонніх і вб'ють їх, як побачать.

Пол пригадав як один чоловік, який працював у лісозаготівельній компанії в цьому районі, зазнав нападу і буквально був розірваний на частини дикими членами племені, які переслідували його лісом.

Ліс Амазонії / Фото: Associated Press

Незв'язані племена бояться і ненавидять навіть людей, які мешкають в одному районі.

"Один із місцевих хлопців, дуже крутий на ім'я Віктор, вони влаштували засідку на деяких з його людей", - сказав Пол.

Сестра Віктора та його зять були загнані в кут. Не маючи можливості врятуватися, дуже понівечене тіло його зятя пізніше було знайдено на пляжі.

Він сказав: "З нього здерли шкіру на животі, видалили яєчка, відрізали руки і розкрили шлунок, щоб подивитися, що він їсть".

Пол пояснює, що для членів одного племені чужинці здаються настільки дивними та несхожими, що зять Віктора сприймався майже як науковий зразок.

"Ми для них настільки чужі, вони нас не розуміють, і тому вони з цікавості випатрали його "просто як рибу". Там немає жодних законів", - сказав Пол. "Щойно вони помітили зятя Віктора, вони випустили залп стріл. Вони прострелили йому ногу, видали бойовий клич і побігли з лісу. Він знав, що не зможе бігти досить швидко, щоб дістатися річки, тож сказав дружині просто бігти до неї. Вона бігла, стрибнула в річку і просто пливла Амазонкою".

Плем'я амазонок розірвало людину на частини / Фото: Getty Images

Коли рятувальники прибули до місця перебування Віктора, вони виявили, що пляж залитий кров'ю та всюди розкидані стріли.

"Їм просто потрібно було зібрати його шматочками і піти", — каже Пол. "Ви не можете звинувачувати цих людей за подібні дії, тому що вони родом із тих часів, коли їх так переслідували. Попередження передавалися від покоління до покоління. Бабусі та дідусі казали своїм онукам: "Перш ніж я помру, пам'ятай, що якщо ці сторонні дістануться тебе, ти помреш – тому спочатку вбий їх".

Племена здаються досить невеликими – можливо, лише 30 чи 40 особин – але справжній розмір цих угруповань залишається невідомим. "Все під лісом", - сказав Пол. "Амазонка - великий приховувач всього".

Нагадаємо, чоловік ошелешив, як дістається щодня на роботу повз 600 голодних крокодилів. Йому потрібно перетнути австралійську річку.

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