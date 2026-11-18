Ізольоване плем’я Фото ілюстративне / © The Daily Galaxy

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Рідкісні кадри показали представників ізольованого племені ава, які вийшли з віддаленої частини бразильської Амазонії до сусідньої громади та попросили їжу. За даними правозахисників, корінні жителі могли бути змушені залишити ліс через вторгнення незаконних лісорубів, мисливців і скотарів на їхні землі.

Про це йдеться у матеріалі dailymail із посиланням на відео так званої історичної зустрічі, що оприлюднила організація Survival International.

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Подія відбулася у штаті Мараньян на північному сході Бразилії. До сусіднього поселення вийшли близько 20 представників племені ава, яке частково досі живе в добровільній ізоляції.

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В Амазонії близько 20 представників ізольованого племені ава вийшли до сусіднього села та попросили їжу Фото Survival International.

У правозахисній організації зазначили, що подібний контакт із представниками племені в останні десятиліття був надзвичайно рідкісним. За їхніми оцінками, поява ава могла бути пов’язана з тиском сторонніх людей, які проникають на їхню територію.

Що відомо про зустріч із плем’ям ава

Зустріч відбулася поблизу контрольного пункту доступу, який охороняє державна служба. Представники племені прийшли до села, розташованого на території корінного народу Арарибойя, де проживають гуаджахара.

За даними Survival International, ава попросили ямс — коренеплід, який є традиційною їжею в регіоні, — і забрали його назад до лісу. Місцеві лідери розповіли, що жителі села Таварі запропонували їм їжу.

На відео, знятому представниками народу гуаджахара, видно чоловіків, жінок і дітей на краю лісу. Вони частково прикриті рослинністю, мають намиста та головні убори з пір’я. Чоловіки тримають луки та довгі стріли.

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Бразильське агентство з питань корінних народів Funai заявило, що перевіряє відео та повідомлення в соцмережах про контакт із представниками ізольованого племені ава на території Арарибойя у штаті Мараньян.

Відомство активувало план реагування на випадки контакту з ізольованими корінними народами. Його мета — мінімізувати ризики для здоров’я людей. Водночас Funai наголосило, що держава не намагається встановлювати контакт із племенем, а офіційна політика залишається політикою невтручання.

Чому плем’я ава опинилося під загрозою

Представники племені ава традиційно живуть завдяки полюванню та збиранню їжі. Однак останнім часом вони дедалі частіше стикаються з вторгненнями незаконних лісорубів, мисливців і скотарів.

Survival International оприлюднила відео на прохання корінної групи «Охоронці Амазонії», яка виступає проти незаконної вирубки лісів та вторгнення скотарів.

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Причини, через які ава вийшли до людей, остаточно не встановлені. Водночас правозахисники припускають, що плем’я могло шукати їжу через тиск сторонніх на його територію.

Керівниця Survival Brasil Сара Шенкер назвала зустріч кризовим моментом і сигналом для влади. Вона закликала бразильські органи посилити боротьбу з незаконним проникненням на землі ава.

За попередніми оцінками Survival International, близько 100 представників ава можуть залишатися в ізоляції. Водночас це не є актуальним переписом населення. Інші представники народу живуть у поселеннях і підтримують контакти із зовнішнім світом.

Діти та літні люди викликали занепокоєння через виснаження

Організація корінних народів штату Мараньян COAPIMA заявила, що зустріч із ава свідчить про необхідність обережних дій з боку відповідальних служб. Незаплановані контакти можуть становити загрозу для ізольованих груп через ризик зараження хворобами та інші небезпеки.

Представники місцевої громади також звернули увагу на фізичний стан деяких членів племені, особливо дітей і літніх людей. За їхніми словами, у людей були помітні ознаки сильного виснаження.

Корінні народи, які живуть в ізоляції, особливо вразливі до інфекцій, оскільки раніше могли не контактувати з багатьма патогенами, поширеними серед населення зовнішнього світу.

Лісові охоронці самі стають жертвами насильства

Територія Арарибойя також є домом для народу гуаджахара. Його представники, відомі як лісові охоронці, роками стежать за своїми землями та протидіють незаконному проникненню сторонніх.

За словами Шенкер, ця діяльність призводила до насильства щодо громади, зокрема до вбивств її представників. Вона наголосила, що відповідальність за захист корінних територій лежить на уряді Бразилії.

«Єдиний спосіб, у який вони зможуть вижити, — це якщо сторонніх назавжди не допускатимуть до їхнього лісу», — заявила Шенкер.

Правозахисниця також наголосила, що організація воліла б не бачити таких кадрів, якби це означало, що ава можуть спокійно жити у своєму лісі, полювати, рибалити та збирати їжу, не зазнаючи вторгнень.

За даними Survival International, у світі налічується 196 ізольованих груп корінних народів у десяти країнах Південної Америки, Азії та Тихоокеанського регіону. Майже 95% із них живуть в Амазонії, зокрема 124 групи — у Бразилії.

Папа Римський / © Associated Press

Папа Римський засудив знищення Амазонії

На тлі цієї ситуації Папа Римський Лев XIV у неділю засудив експлуатацію Амазонських джунглів і закликав католиків наполегливо протидіяти вирубці лісів та забрудненню, спричиненому видобутком золота й нафти.

Під час зустрічі з представниками корінних народів у перуанському місті Пукальпа він також висловив обурення вбивствами лідерів громад, які виступають проти знищення лісів.

«Багатьох лідерів корінних народів убили за захист їхніх територій. Кров цих братів волає до Бога і вимагає справедливості!» — заявив понтифік.

Він закликав розслідувати ці вбивства та забезпечити захист корінних народів, які борються за збереження своїх земель.

Нагадаємо, Амазонії загрожує надзвичайно сильна посуха через Ель-Ніньйо. Згідно з останніми прогнозами метеослужби, до січня в регіоні може сформуватися «надзвичайно небезпечна аномалія опадів». Також очікується підвищення температури повітря.

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