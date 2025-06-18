Ізраїль атакував ядерні та ракетні об’єкти Ірану: десятки літаків завдали потужного удару

Ізраїль вдарив по Ірану

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У ніч на 18 червня Ізраїль завдав ударів по кількох стратегічних об’єктах на території Ірану. Зокрема, були атаковані ядерні та ракетні об’єкти.

Про це повідомило видання Sky News з посиланням на ЦАХАЛ.

За даними Армії оборони Ізраїлю, атакували майданчик із виробництва центрифуг, які використовують для збагачення урану, а також низку об’єктів, пов’язаних із виробництвом озброєння.

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«Центрифуги — це машини, які допомагають збагачувати уран. Збагачений уран можна використовувати як паливо для атомних електростанцій та ядерних бомб. Ізраїль стверджує, що Іран намагається створити ядерну бомбу», — йдеться в статті.

Під час атаки на столицю Ірану Тегеран було залучено близько 50 ізраїльських літаків.

За інформацією ізраїльської армії, серед уражених цілей були заводи, де виготовляли сировину та деталі для ракет класу «земля-земля» та «земля-повітря».

Ситуація на Близькому Сході

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог раніше заявив, що його країна була змушена діяти проти Ірану, оскільки Тегеран стрімко наближається до створення ядерної зброї.

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У США президент Дональд Трамп наголосив, що Вашингтон підтримує Ізраїль, а Іран, за його словами, повинен «поговорити, і поговорити негайно».

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також звернув увагу, що війна між Ізраїлем та Іраном грає на руку Росії. Зокрема, Москва зацікавлена в тому, щоб Ізраїль знищив іранську нафтову інфраструктуру.

Варто зазначити, що один з ізраїльських авіаударів ліквідував одночасно вісім високопоставлених військових Ірану. Згодом Ізраїль знищив і нового очільника Центрального штабу Хатам-аль-Анбія Алі Шадмані, який пробув на посаді приблизно 4 дні.