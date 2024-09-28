Ізраїль атакував штаб "Хезболли" в Бейруті: лідера терористів Хасана Насраллу можливо ліквідовано

Удару було завдано спеціальними протибункерними бомбами, які призначені для поразки цілей під землею.

Ізраїль, можливо, ліквідував лідера "Хезболли" Хасана Насраллу авіаударом у штабі терористів у столиці Лівану в п'ятницю, 27 вересня.

Про це пише abcNews із посиланням на слова високопоставленого американського чиновника.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що в результаті удару загинули щонайменше дві людини, ще 76 отримали поранення.

За словами джерела видання, у момент удару по штабу терористів, Насралла та кілька його помічників перебували у Бейруті з коротким візитом. Удару було завдано спеціальними протибункерними бомбами, які призначені для поразки цілей під землею.

На момент публікації немає підтвердженої інформації, чи вдалося ізраїльським силам ліквідувати Насраллу.

Президент США Джо Байден заявив, у Білому домі не знали про атаку на Бейрут, що готується, і не брали участі в його підготовці.

Заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх на прес-конференції після атаки по Бейруту також заявила, що Ізраїль не попереджав США про свої плани, а міністр оборони Ллойд Остін розмовляв зі своїм ізраїльським колегою вже після того, як було завдано удару.

"Ця операція відбулася протягом останніх кількох годин. Ми все ще оцінюємо подію і на даний момент не маємо додаткової інформації або будь-яких подробиць", — сказала Сінгх.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала точного удару по центральному штабу терористичної організації "Хезболла" – бункеру, розміщеному під житловим будинком.

"Центральний штаб "Хезболли" був навмисно побудований під житловими будинками в самому центрі району Дахія в Бейруті в рамках стратегії "Хезболли" щодо використання ліванців як живого щита", — заявили в пресслужбі ЦАХАЛу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль не збирається припиняти бойові дії проти "Хезболли". Командувач ізраїльської армії генерал Герци Халеві наказав солдатам бути готовими до можливого вторгнення до Лівану.

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