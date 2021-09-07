Ізраїль авіаударами відповів на випущені з Сектора Гази кулі з вибухівкою: відео

Ізраїль заявив про атаку на бетонний завод і об'єкт з виробництва ракет ХАМАСу.
Армія оборони Ізраїлю увечері в понеділок, 6 вересня, завдала авіаударів по Сектору Гази у відповідь на запуск повітряних куль з вибухівкою, які викликали пожежі в Шаар ха-Негеві.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Зазначається, що літаки ізраїльських ВПС вразили об'єкт з виробництва ракет ХАМАСу, а також військовий комплекс з бетонним заводом в Хан-Юнісі.
У Цаалі заявили, що ХАМАС використовував бетон для "будівництва мережі підземних терористичних тунелів".
За даними ізраїльських силовиків, ці об'єкти розташовувалися у центрі цивільного району в Секторі Гази. Водночас, за інформацією палестинських ЗМІ, обійшлося без жертв і поранених.
Раніше у понеділок в районі Шаар ха-Негев на півдні Ізраїлю спалахнули три пожежі, викликані запуском повітряних куль з вибухівкою з Сектора Гази.
Окрім того, як пишуть у ЗМІ, недалеко від міста Сдерот під час кулеметного обстрілу з боку палестинців був пошкоджений ізраїльський цивільний автомобіль.
فيديو لقصف طائرات الاحتلال لموقع للمقا..ومة جنوب قطاع #غزة pic.twitter.com/4MphdWKILv— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2021
29 серпня Ізраїль атакував військовий комплекс ХАМАСу, який використовувався для підготовки і виробництва зброї. Обстріл також став відповіддю на запуск повітряних куль з запальними пристроями.
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