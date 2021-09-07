Ізраїль авіаударами відповів на випущені з Сектора Гази кулі з вибухівкою: відео

Ізраїль авіаударами відповів на випущені з Сектора Гази кулі з вибухівкою: відео

Ізраїль заявив про атаку на бетонний завод і об'єкт з виробництва ракет ХАМАСу.

Армія оборони Ізраїлю увечері в понеділок, 6 вересня, завдала авіаударів по Сектору Гази у відповідь на запуск повітряних куль з вибухівкою, які викликали пожежі в Шаар ха-Негеві.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що літаки ізраїльських ВПС вразили об'єкт з виробництва ракет ХАМАСу, а також військовий комплекс з бетонним заводом в Хан-Юнісі.

У Цаалі заявили, що ХАМАС використовував бетон для "будівництва мережі підземних терористичних тунелів".

За даними ізраїльських силовиків, ці об'єкти розташовувалися у центрі цивільного району в Секторі Гази. Водночас, за інформацією палестинських ЗМІ, обійшлося без жертв і поранених.

Раніше у понеділок в районі Шаар ха-Негев на півдні Ізраїлю спалахнули три пожежі, викликані запуском повітряних куль з вибухівкою з Сектора Гази.



Окрім того, як пишуть у ЗМІ, недалеко від міста Сдерот під час кулеметного обстрілу з боку палестинців був пошкоджений ізраїльський цивільний автомобіль.

فيديو لقصف طائرات الاحتلال لموقع للمقا..ومة جنوب قطاع #غزة pic.twitter.com/4MphdWKILv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2021

29 серпня Ізраїль атакував військовий комплекс ХАМАСу, який використовувався для підготовки і виробництва зброї. Обстріл також став відповіддю на запуск повітряних куль з запальними пристроями.

Читайте також:

Перше випробування для нового уряду: Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання