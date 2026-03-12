Ізраїль бомбардував об'єкт, де Іран розвивав можливості у створенні ядерки: що відомо (фото)

Вибух. / © Associated Press

Ізраїльські військові заявили про атаку на ядерний об’єкт в Ірані, який Тегеран «використовував для розробки сучасних вибухових речовин» та розвивав «критичні можливості у створенні ядерної зброї».

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю, пише The Times of Israel.

Окрім того, об’єкт поблизу Тегерана, ідентифікований як комплекс Талеган, використовували задля «проведення секретних експериментів у межах проекту „AMAD“ — таємної програми розробки ядерної зброї у 2000-х роках».

Зазначається, що Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по об’єкту, використовуючи «точні» розвідувальні дані. Комплекс був уражений під час хвиль ударів, які військові здійснювали в цьому районі протягом останніх кількох днів.

Супутникові знімки Vantor, на яких видно об’єкт Талеган 6 березня та 11 березня 2026 року.

Попередня атака на комплекс

Видання наголошує, що Тель-Авів атакував комплекс Талеган у жовтні 2024-го, коли здійснив удар у відповідь на іранський обстріл того ж місяця. Втім, зауважують у ЦАХАЛі, нещодавно було виявлено, що Іран «вжив заходів для відновлення комплексу» після тих ударів.

«Іранський режим продовжує докладати зусиль для розвитку та розвитку можливостей, необхідних для розробки ядерної зброї», — заявила Армія оборони Ізраїлю.

Зазначається, що нещодавній удар є частиною «серії операцій», спрямованих на «подальше руйнування ядерних прагнень іранського терористичного режиму».

Нагадаємо, після початку операції в Ірані американський спецпосланець Стів Віткофф розповів про переговори з Тегераном під час переговорів на початку цього року. Представники Ірану заявили, що мають достатньо збагаченого урану для створення 11 ядерних бомб, і хвалилися наявністю «невід’ємного права» на збагачення ядерного палива.