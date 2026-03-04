Ізраїль дав жорстке попередження Ірану після ліквідації Хаменеї: що відомо

Ісраель Кац / © Associated Press

Будь-який наступник ліквідованого верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, який призначить режим, буде «однозначною мішенню для знищення».

Про це заявив міністр оборони Ізраїль Кац, повідомляє The Times of Israel.

«Будь-який лідер, призначений іранським терористичним режимом для продовження реалізації плану щодо знищення Ізраїлю, погроз США та вільному світу і країнам регіону, а також пригнічення іранського народу, буде однозначною ціллю для знищення», — наголосив ізраїльський міністр.

З його слів, «неважливо — як його звати чи де він ховається».

Кац зауважив, що Тель-Авів разом з Вашингтоном «продовжуватимуть діяти з повною силою». Мета їхніх дій — «знищити можливості режиму», а також створити умови, щоб іранський народ міг повалити та замінити його.

Новий лідер Ірану

Асамблея експертів Ірану обрала нового Верховного лідера. Ним став сина колишнього аятоли Алі Хаменеї - Моджтаба Хаменеї. Зазначається, це рішення було ухвалено під тиском Корпусу вартових ісламської революції.

Державні іранські ЗМІ повідомили, що церемонія прощання з екслідером аятолою Алі Хаменеї розпочнеться сьогодні, 4 березня, на молитовному майданчику Імама Хомейні в Тегерані. Вона триватиме три дні, а про похоронну процесію буде оголошено після її остаточного складання.

Ліквідація Хаменеї

Під час операції США і Ізраїлю зранку 28 лютого було атаковано палац верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в Тегерані. На об’єкт скинули 30 бомб. Резиденція зазнала сильних руйнувань.

Вночі проти 1 березня Іран офіційно підтвердив загибель Хаменеї під час ракетних ударів. Влада оголосила 40-денну загальнонаціональну жалобу. Окрім тогою, ЦАХАЛ опублікував список інших ліквідованих іранських високопосадовців. Зокрема, міністра оборони.