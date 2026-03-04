ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
2 хв

Ізраїль дав жорстке попередження Ірану після ліквідації Хаменеї: що відомо

Ізраїль пригрозив знищувати наступників аятоли Хаменеї.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ісраель Кац

Ісраель Кац / © Associated Press

Будь-який наступник ліквідованого верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, який призначить режим, буде «однозначною мішенню для знищення».

Про це заявив міністр оборони Ізраїль Кац, повідомляє The Times of Israel.

«Будь-який лідер, призначений іранським терористичним режимом для продовження реалізації плану щодо знищення Ізраїлю, погроз США та вільному світу і країнам регіону, а також пригнічення іранського народу, буде однозначною ціллю для знищення», — наголосив ізраїльський міністр.

З його слів, «неважливо — як його звати чи де він ховається».

Кац зауважив, що Тель-Авів разом з Вашингтоном «продовжуватимуть діяти з повною силою». Мета їхніх дій — «знищити можливості режиму», а також створити умови, щоб іранський народ міг повалити та замінити його.

Новий лідер Ірану

Асамблея експертів Ірану обрала нового Верховного лідера. Ним став сина колишнього аятоли Алі Хаменеї - Моджтаба Хаменеї. Зазначається, це рішення було ухвалено під тиском Корпусу вартових ісламської революції.

Державні іранські ЗМІ повідомили, що церемонія прощання з екслідером аятолою Алі Хаменеї розпочнеться сьогодні, 4 березня, на молитовному майданчику Імама Хомейні в Тегерані. Вона триватиме три дні, а про похоронну процесію буде оголошено після її остаточного складання.

Ліквідація Хаменеї

Під час операції США і Ізраїлю зранку 28 лютого було атаковано палац верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в Тегерані. На об’єкт скинули 30 бомб. Резиденція зазнала сильних руйнувань.

Вночі проти 1 березня Іран офіційно підтвердив загибель Хаменеї під час ракетних ударів. Влада оголосила 40-денну загальнонаціональну жалобу. Окрім тогою, ЦАХАЛ опублікував список інших ліквідованих іранських високопосадовців. Зокрема, міністра оборони.

Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie