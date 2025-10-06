Ізраїль депортує учасників флотилії до Гази: серед них Грета Тунберг

Грета Тунберг

Шведська активістка Грета Тунберг, разом із більш ніж 70 учасниками міжнародної флотилії залишать Ізраїль після того, як їх затримали на кораблях, які намагалися прорвати морську блокаду Сектора Газа.

Про це пише The Times of Israel.

Більшість із затриманих громадян різних країн будуть доставлені до Греції, звідки вони зможуть повернутися до своїх країн, повідомили дипломатичні служби відповідних держав.

Серед тих, хто вилетить з Ізраїлю, 28 громадян Франції, 27 греків, 15 італійців та 9 шведів. Окремо до Іспанії повернулися 21 іспанець, проте ще 28 громадян цієї країни залишаються під вартою в Ізраїлі.

Активісти перебували на 42 суднах флотилії Global Sumud, яка мала на меті доставити символічну кількість гуманітарної допомоги до Гази та протестувати проти ізраїльської морської блокади, що запобігає імпорту зброї для ХАМАС. За даними ООН, у Газі триває гуманітарна криза, а ізраїльська сторона відкидає обвинувачення у блокуванні гуманітарної допомоги.

Ізраїльські військові почали перехоплення суден у міжнародних водах у середу, затримавши понад 470 людей. Міністерства закордонних справ Італії та Греції повідомили, що їхні громадяни вилетять до Афін, а Франція організує перевезення 28 своїх громадян. Шведські ЗМІ повідомляють, що Тунберг також має вирушити до Греції.

На неділю, 5 жовтня, частина активістів залишалася в ізраїльській в’язниці Кеціот, де, за словами правозахисників, умови утримання є недостатньо безпечними. За інформацією організації Adalah, деякі затримані скаржилися на обмежений доступ до води та їжі та фізичне поводження з боку персоналу. Грета Тунберг повідомила посольству Швеції про ознаки зневоднення та висипання, ймовірно спричинене постільними клопами, а також про тривале сидіння на жорстких поверхнях.

Ізраїльське Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення у жорстокому поводженні, назвавши їх «наглими брехнями». Міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, відповідальний за пенітенціарну систему, заявив, що активісти флотилії «повинні поводитися як терористи», і підтвердив, що їхні права дотримуються.

Флотилія Global Sumud вирушила в кінці серпня і стала останньою спробою активістів кинути виклик ізраїльській блокаді. Подібні місії в червні та липні також були перехоплені, викликавши міжнародну реакцію. У серпні ООН повідомила про голод у північній частині Сектора Газа, який Ізраїль відкидає, звинувачуючи ХАМАС у систематичному привласненні гуманітарної допомоги.

Наразі очікується нова дев’ятисуднова флотилія Freedom Flotilla Coalition, яка прямує до Гази та також буде перехоплена ізраїльським флотом. На одному з суден планується близько 100 активістів; судна вирушили з Італії та наближаються до узбережжя Єгипту.

Нагадаємо, що 31 серпня з Барселони вирушила флотилія під керівництвом шведської активістки Грети Тунберг. Її учасники намагалися прорвати морську блокаду Ізраїлю та доставити гуманітарну допомогу, зокрема їжу, до Сектора Гази.