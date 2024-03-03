Ізраїль готовий до шеститижневого перемир'я в Секторі Гази – ЗМІ

Після цього йдеться про вибудовування "чогось міцнішого".

Тель-Авів "більш-менш" пристав на пропозицію про тимчасове припинення вогню в регіоні. Наступний крок – терористи ХАМАС мають погодитися звільнити частину заручників, щоб угода набула чинності

Про це пише DW з посиланням на високопосадовця адміністрації Джо Байдена.

Насамперед Ізраїль домагається звільнення найбільш уразливих груп: хворих, поранених, людей похилого віку та жінок, захоплених терористами 7 жовтня.

"Є рамкова угода. Ізраїльтяни більш-менш прийняли її. Зараз рішення за ХАМАСом", – зазначили у Білому домі.

У CNN додають: якщо перемир'я відбудеться, впродовж 6 тижнів мають розробити другий етап для "побудови чогось міцнішого".

Раніше стала відома загальна кількість жертв у війні між Ізраїлем та ХАМАСом.

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