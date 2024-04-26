Ізраїль готовий переглянути плани наземної операції на півдні Гази: названо умову

Разом з тим Ізраїль не збирається повністю припиняти війну.

Влада Ізраїлю готова переглянути свої плани щодо наземної операції у місті Рафах, яке розташоване на півдні Сектора Гази, в контексті переговорів з ХАМАС про звільнення заручників.

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Про це повідомляє The Times of Israel.

У повідомленні вказується, що Ізраїль був би готовий переглянути заплановану операцію в місті Рафах, якщо буде "реальна пропозиція" щодо угоди про перемир’я з ХАМАС в обмін на заручників.

Разом з тим в Ізраїлі наполягають, що не збираються повністю припиняти війну, як цього вимагає ХАМАС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден різко розкритикував підхід Ізраїлю до ведення війни.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль завдав удару по російській установці С-300 в Ірані.

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