Ізраїль готовий перенести операцію у Рафаку: премʼєр назвав умову

Ізраїльські війська готові змінити терміни проведення операції у міст і Рафак, що на півдні Сектора Гази, яко вдасться досягнути домовленності бойовиками ХАМАС щодо звільнення заручників.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, інформує CBS News.

"Якщо ми досягнемо угоди, її (операцію – ред.) буде дещо відстрочено. Але це станеться. Якщо нам не вдасться домовитися, ми все одно зробимо це", - заявив він.

Крім того, Нетаньягу зазначив, що Ізраїлю потрібно буле лише кілька тижнів після початку військової операції в Рафаку.

Премʼєр Ізраїля також наголосив, що в місті знаходяться чотири з шести батальйонів бойовиків, що залишилися. Він додав, що переговори щодо звільнення заручників продовжуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США підготували резолюцію про тимчасове припинення вогню в Секторі Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Бразилії зробив гучну заяву про війну в Газі та отримав різку відповідь від Ізраїлю.

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