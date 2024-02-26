Ізраїль готовий перенести операцію у Рафаку: премʼєр назвав умову

Переговори щодо звільнення заручників продовжуються.
Ізраїльські війська готові змінити терміни проведення операції у міст і Рафак, що на півдні Сектора Гази, яко вдасться досягнути домовленності бойовиками ХАМАС щодо звільнення заручників.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, інформує CBS News.
"Якщо ми досягнемо угоди, її (операцію – ред.) буде дещо відстрочено. Але це станеться. Якщо нам не вдасться домовитися, ми все одно зробимо це", - заявив він.
Крім того, Нетаньягу зазначив, що Ізраїлю потрібно буле лише кілька тижнів після початку військової операції в Рафаку.
Премʼєр Ізраїля також наголосив, що в місті знаходяться чотири з шести батальйонів бойовиків, що залишилися. Він додав, що переговори щодо звільнення заручників продовжуються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США підготували резолюцію про тимчасове припинення вогню в Секторі Гази.
Крім того, ми раніше інформували, що президент Бразилії зробив гучну заяву про війну в Газі та отримав різку відповідь від Ізраїлю.
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